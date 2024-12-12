Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Bu özel kredi türü, müşterilerin farklı bankalardaki borçlarını tek bir ödeme planında birleştirerek daha kolay yönetilebilir bir ödeme sistemi sunmayı hedefliyor. Sunulan esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranları, müşterilerin borçlarını daha düşük maliyetlerle kapatmasına olanak tanıyor.

Kampanyanın Ayrıntıları Üç büyük bankanın sunduğu bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Kampanyanın ayrıntıları şu şekilde: 1. Akbank Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

%0 (Faizsiz) Kapsam: 25.000 TL'ye kadar taksitli avans 25.000 TL'ye kadar taksitli artı para

Toplam Limit: 50.000 TL

50.000 TL Başvuru Yöntemi: QR kod ile kolay müşteri olma imkanı

QNB Finansbank Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

%0 (Faizsiz) Kapsam: 25.000 TL'ye kadar nakit avans 20.000 TL'ye kadar kredi

Toplam Limit: 45.000 TL

45.000 TL Başvuru Yöntemi: QR kod ile hızlı başvuru

Garanti BBVA Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

%0 (Faizsiz) Kapsam: 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans 6 ay vadeli 25.000 TL kredi

Toplam Limit: 50.000 TL

50.000 TL Başvuru Yöntemi: QR kod ile kolay işlem