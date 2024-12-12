Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Bu özel kredi türü, müşterilerin farklı bankalardaki borçlarını tek bir ödeme planında birleştirerek daha kolay yönetilebilir bir ödeme sistemi sunmayı hedefliyor. Sunulan esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranları, müşterilerin borçlarını daha düşük maliyetlerle kapatmasına olanak tanıyor.
Üç büyük bankanın sunduğu bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Kampanyanın ayrıntıları şu şekilde:
Faizsiz Kredi İmkanı: Kredi kullanırken faiz ödeme yükünden kurtulursunuz.
Tek Ödeme Planı: Birden fazla borcunuzu tek bir krediyle kapatarak finansal düzen sağlayabilirsiniz.
Esnek Ödeme Seçenekleri: Kısa vadeli veya uzun vadeli ödeme planlarıyla bütçenizi rahatlatabilirsiniz.
Hızlı Başvuru: QR kod üzerinden kolay başvuru imkanıyla zaman tasarrufu sağlanır.
Kaynak: Bu içerik, güvenilir finans kaynakları ve bankaların resmi açıklamaları baz alınarak hazırlanmıştır.