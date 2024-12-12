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Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA, borçlarını ödemekte zorlanan müşterilere yönelik özel bir kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, müşterilere 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunularak mevcut borçlar tek bir çatı altında toplanıyor. Bu çözüm, birden fazla bankaya borcu olan kişiler için finansal rahatlama sağlıyor.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:26 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:26
Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Bu özel kredi türü, müşterilerin farklı bankalardaki borçlarını tek bir ödeme planında birleştirerek daha kolay yönetilebilir bir ödeme sistemi sunmayı hedefliyor. Sunulan esnek ödeme planları ve avantajlı faiz oranları, müşterilerin borçlarını daha düşük maliyetlerle kapatmasına olanak tanıyor.

Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Kampanyanın Ayrıntıları

Üç büyük bankanın sunduğu bu kampanya ile 50.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Kampanyanın ayrıntıları şu şekilde:

1. Akbank

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Kapsam:
    • 25.000 TL'ye kadar taksitli avans
    • 25.000 TL'ye kadar taksitli artı para
  • Toplam Limit: 50.000 TL
  • Başvuru Yöntemi: QR kod ile kolay müşteri olma imkanı
Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

QNB Finansbank

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Kapsam:
    • 25.000 TL'ye kadar nakit avans
    • 20.000 TL'ye kadar kredi
  • Toplam Limit: 45.000 TL
  • Başvuru Yöntemi: QR kod ile hızlı başvuru
Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Garanti BBVA

  • Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)
  • Kapsam:
    • 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans
    • 6 ay vadeli 25.000 TL kredi
  • Toplam Limit: 50.000 TL
  • Başvuru Yöntemi: QR kod ile kolay işlem
Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Bu kampanya, özellikle birden fazla bankaya borcu olan veya mevcut borçlarını daha avantajlı şartlarda ödemek isteyen müşterilere yöneliktir. Yeni müşteri olanlara özel sunulan faizsiz kredi seçeneği, yüksek borç yükünü hafifletmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Kampanyanın Avantajları

Faizsiz Kredi İmkanı: Kredi kullanırken faiz ödeme yükünden kurtulursunuz.

Tek Ödeme Planı: Birden fazla borcunuzu tek bir krediyle kapatarak finansal düzen sağlayabilirsiniz.

Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Esnek Ödeme Seçenekleri: Kısa vadeli veya uzun vadeli ödeme planlarıyla bütçenizi rahatlatabilirsiniz.

Hızlı Başvuru: QR kod üzerinden kolay başvuru imkanıyla zaman tasarrufu sağlanır.

Borcu bu kadar olan rahat nefes alacak: Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA faizsiz veriyor

Kaynak: Bu içerik, güvenilir finans kaynakları ve bankaların resmi açıklamaları baz alınarak hazırlanmıştır.

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