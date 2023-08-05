Altın birikimi olan hemen bunu yapsın! Altının ciğerini bilen kuyumcular ilk kez rakam verdi! İslam Memiş ise ağzından baklayı çıkardı! Gram altın bugün ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarını belirleyen unsurlar arasında en önemlilerinden biri, küresel ekonomik durumdur. Dünya ekonomisinin dalgalanmaları, altın piyasasında da derin etkilere sebep olabilmektedir. Ekonomik istikrarın artışı, altın talebini olumlu şekilde etkileyebilirken, belirsiz dönemler altın fiyatlarının yükselmesine yol açabilir. 2023 yılı itibarıyla dünya ekonomisinde gözlenen olumlu gelişmeler, altın fiyatlarını olumlu bir şekilde etkileyebilir. Son dönemde yaşanan sert düşüşler, yatırımcıların endişelerini artırmış durumda. Özellikle rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarının ardından yaşanan bu düşüş, piyasaları derinden etkiliyor. İşte 5 Ağustos 2023 tarihine dair canlı altın fiyatları ve ekonomik görünüme dair analizler...
Altın fiyatları, uluslararası piyasalardaki altın arz ve talebine bağlı olarak değişebilmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik olaylar, enflasyon, döviz kurları gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyen önemli unsurlardır. Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş, vatandaşları altın yatırımı yapmak veya elindeki altını değerlendirmek konusunda düşündürmeye başladı. Bu bağlamda, kuyumcular konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. İslam Memiş ise gram altın ile ilgili yaptığı açıklamada, şu anki verilere göre 1700 TL seviyelerinde bulunan gram altının yatırımcılar için dikkatli bir değerlendirme gerektirdiğini söylemişti.
Gram altın ile ekran fiyatları arasındaki farklılıklara dikkat çeken Memiş, yatırımcıların bu farklara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, altın borcu olanlar ve yatırım yapacak olanların yakından takip etmeleri gereken bir dönem olduğunu belirtmiş ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını söylemiştir. Özellikle düğün planlayanlar veya altın borcu olanların 2024 yılında gram altın fiyatının 2000-2500 aralığında olabileceğini göz önünde bulundurmaları gerektiğini tavsiye etmiştir.
İslam Memiş, ağustos ayı itibariyle gram altın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini düşünmektedir. Bu doğrultuda, gram altın TL fiyatının ilk etapta 1.750-1.770 TL seviyelerine, yıl sonuna kadar ise 1880 TL seviyelerine kadar yükselme potansiyeli olduğunu belirtmiştir.