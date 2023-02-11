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Haberler Ekonomi Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerini etkileyen depremin ardından tüm vatandaşlar büyük bir seferberlik içinde girdi. Ülkenin kalbi deprem bölgesinde atarken diğer yandan ekonomik faaliyetlerde yardım amaçlı her zamankinden daha aktif bir hale geldi. Peki, 11 Şubat altın fiyatları ne kadar? İşte güncel canlı gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

takvim.com.tr
11.02.2023 12:08 - Son Güncelleme: 11.02.2023 12:08
Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

Çeyrek altın 1.863 lira, Cumhuriyet altını da 7.430 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,77 değer kaybederek günü 1.861 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.865 dolardan işlem görüyor. İşte 11 Şubat altın fiyatları...

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Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları haftayı düşüşle tamamladı. Altın piyasasında sabah saatlerinde ufak çaplı bir yükseliş görülse de gün içinde yaşanan düşüşler değer artışını nötrlemeye yetiyor.

Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

GRAM ALTIN NE KADAR?

🔸Gram altın alış fiyatı: 1.128,65 TL

🔸Gram altın satış fiyatı: 1.128,85 TL

Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

22 AYAR GRAM ALTIN NE KADAR?

🔸22 ayar gram altın alış fiyatı: 1.038,02 TL

🔸22 ayar gram altın satış fiyatı: 1.105,66 TL

Altın artacak mı, düşecek mi? 13,14 Şubat altın fiyatları ne kadar olacak? Şubat 2023 gram, çeyrek, yarım, tam, harem altın fiyatları....

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

🔸Çeyrek altın alış fiyatı: 1.863,00 TL

🔸Çeyrek altın satış fiyatı: 1.882,00 TL

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