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Haberler Ekonomi Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

Depremzedelere yönelik yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda BDDK tarafından son dakika duyuru geldi. Kredi ödemelerine ilişkin yeni kararlar alındığı aktarıldı. Peki, Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.02.2023 15:50 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:51
BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem birçok ilimizde yıkıma neden oldu. Bu kapsamda o bölgelerde yaşayanlar için kolaylıklar sağlanılmaya devam ediliyor. BDDK depremden etkilenen 10 ilde kredi kartı limitlerinin artırılması ve borçlarla ilgili düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Peki, Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, ne zaman ödenecek? Anapara ve faizler ötelendi mi? İşte detaylar...

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BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) duyurdu.

BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ TUTAR AYRIMI KALDIRILDI

Kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.

BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

SINIRLAR YÜKSELTİLDİ

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

ÖDENMEYEN KARTLAR BANKALARIN İHTİYARINA BIRAKILDI

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakıldı.

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