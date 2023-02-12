Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem birçok ilimizde yıkıma neden oldu. Bu kapsamda o bölgelerde yaşayanlar için kolaylıklar sağlanılmaya devam ediliyor. BDDK depremden etkilenen 10 ilde kredi kartı limitlerinin artırılması ve borçlarla ilgili düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Peki, Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, ne zaman ödenecek? Anapara ve faizler ötelendi mi? İşte detaylar...