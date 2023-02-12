Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? BDDK Depremzedelere kredi erteleme kararı! Anapara ve faizler ötelendi mi? Vade ve taksitler...
Depremzedelere yönelik yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda BDDK tarafından son dakika duyuru geldi. Kredi ödemelerine ilişkin yeni kararlar alındığı aktarıldı. Peki, Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, limitler artırıldı mı? Anapara ve faizler ötelendi mi? İşte detaylar...
12.02.2023 15:50 - Son Güncelleme: 12.02.2023 15:51
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem birçok ilimizde yıkıma neden oldu. Bu kapsamda o bölgelerde yaşayanlar için kolaylıklar sağlanılmaya devam ediliyor. BDDK depremden etkilenen 10 ilde kredi kartı limitlerinin artırılması ve borçlarla ilgili düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Peki, Kredi kartı ödemeleri ertelendi mi, ne zaman ödenecek? Anapara ve faizler ötelendi mi? İşte detaylar...
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) duyurdu.