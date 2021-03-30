Altın analistlerinden baş döndüren uyarı geldi! Altın fiyatları 900 TL’ye kadar çıkacak! Anında harekete geçildi

Kuyumculardan açıklama…

Kuyumcu Mustafa Zağlı altın fiyatları hakkında açıklamada bulundu. Bu anlarda sözlerine; "Bu süreçler içerisinde altın fiyatının kendisini koruduğunu söylemek daha doğru olurken, genel olarak bakıldığı zaman ise ortalamanın bir miktar da olsa alt seviyelerinde, bir önceki seneye oran ile pandemiden dolayı altına çok ciddi bir ilgi olması dikkatleri çekti. Bu anlarda vatandaşlarımız hızlı bir altın alımı yapmak için harekete geçtiler.