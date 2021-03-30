Altın analistlerinden baş döndüren uyarı geldi! Altın fiyatları 900 TL’ye kadar çıkacak! Anında harekete geçildi
Altın analistlerinden baş döndüren uyarı geldi! Altın fiyatları 900 TL'ye kadar çıkacak! Merkez bankasında alana gelen başkalaşımların ardından piyasalar üzerinde bir anda beklenmedik etkileşimler alana gelmeye başladı. Dolar ve altın maliyetleri haftanın ilk başında çok süratli bir biçimde yükselme hareketine geçerken yurttaşlar bir anda en yakın kuyumculara giderek alım yapmak için harekete geçtiler. Altın fiyatlarını günün ilk saatleriyle birlikte merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 727,00 lira, Cumhuriyet altını 2.977,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü.
Merkez bankasında meydana gelen değişimlerin ardından piyasalar üzerinde bir anda beklenmedik kötü etkileşimler meydana gelmeye başladı. Hareketli seyrin bir süredir devam ettiği altın fiyatları büyük ve küçük ölçekteki yatırımcının aklında yer edinmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatları da, aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD'nin ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, dün haftaya düşüşle başlamıştı. Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte fiyatlardaki son durum
Altın uzun bir süredir yatay bir şekilde 400 illa 410 TL bandında hareketlerine devam ediyordu. Fakat merkez bankasında meydana gelen değişim olayı en çok da altın fiyatları üzerinde hareketlenme olmasına neden olurken bir anda gram altının 441 TL, çeyrek altının da 714 TL ile alış fiyatına gelmesine ve bu şekilde devam etmesine neden oldu.
Yaz ayları da gelirken düğün sezonlarının gelmesi altın alım yapacak vatandaşlara karşı uzmanlardan açıklama gelmesine neden oldu. Yaz aylarında altın alımlarına taleplerin daha çok artacak olması fiyatların da kısa süre içerisinde artacak olmasına neden olabilir açıklamaları ile beraber dikkatleri çekti.
Kuyumculardan açıklama…
Kuyumcu Mustafa Zağlı altın fiyatları hakkında açıklamada bulundu. Bu anlarda sözlerine; "Bu süreçler içerisinde altın fiyatının kendisini koruduğunu söylemek daha doğru olurken, genel olarak bakıldığı zaman ise ortalamanın bir miktar da olsa alt seviyelerinde, bir önceki seneye oran ile pandemiden dolayı altına çok ciddi bir ilgi olması dikkatleri çekti. Bu anlarda vatandaşlarımız hızlı bir altın alımı yapmak için harekete geçtiler.
Hal böyle olunca da altın fiyatlarında da buna paralel bir şekilde yükseliş yaşandı.Enflasyonu da bunlara paralel bir şekilde göz önünde tutarsak son zamanlarda altının her daim prim yapan ve yapmaya devam edecek olan bir maden olduğunu söylemek doğru olacak. Altın için hali hazırdaki fiyat izleme durumlarının da Ramazan ayı sonuna kadar devam etmesini bizler tarafından ön görülmeye devam ediyor." Şeklinde sözlerini dile getirdi.