Almayan bin pişman! Sıfır ve 2. el araba fiyatları allak bullak olacak!
Sıfır ile ikinci el araba maliyetleri ile alakalı tepki çeken on dakika açıklaması geldi. Araba almak isteyen kişilere kötü haber verildi. Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından sıfır ve ikinci el araba maliyetlerine de zam geleceğine yer verildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt bir son dakika açıklamasında bulundu ve "Kurların artış ya da düşüşü, otomobil fiyatlarında anında bir değişime yol açmıyor. Burada en belirleyici unsur araçların stoklara ne zaman girdiği ve stok seviyeleri.
Son dakika açıklaması. Otomotiv sektörü yetkililerinden açıklamalar geldi ve döviz artışının henüz araç fiyatlarına yansımadığı, yakın zamanda kademeli zam geleceğine yer verildi. Sürekli olarak yükselen araç fiyatları vatandaşı mağdur etmeye devam ederken araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise araç fiyatlarına indirim olup olmayacağı yönündeki sorunun yanıtını arıyor. Araç piyasası karışık seyrini korurken sektörden gelen her yeni açıklama tartışmanın fitilini biraz daha ateşlemeye devam ediyor. Özellikle de araç fiyatlarına indirim açıklamaları büyük tartışmalara neden olurken oto galericiler fiyatların düştüğü konusunda ısrarcı olurken araba almak isteyen vatandaş ise fiyatlarda indirim olmadığını savunuyor.
ZARURİ ARTIŞLAR: DÖVİZ KADAR ZAM GELMİYOR
Bazı ürünlerde döviz kadar artış olmadığını söyleyen Bozkurt, "Bunlar zaruri olarak yapılan artışlar. Bazı ürünlerin fiyatının döviz artışı kadar dahi artmadığı görülebilir. Euro 1 birim arttıysa, fiyatlara yansıması 0,3 birim seviyesinde oldu. Otomotiv sektöründe satışların seyrine en hızlı etki eden döviz kurunun seviyesidir. Döviz düşünce satışlar genel olarak artar.
Bu yılın kalan 9 ayında, yüksek faiz ve yüksek döviz kurunun satışlara olumsuz etki etme ihtimali de daha yüksek görünüyor. Ancak, fiyatlar daha fazla artmadan otomobil almak isteyen bir kesim var ki, onlar da pazarın hareketli geçmesine destek veriyorlar. Bir başka faktör de, kurların etkisiyle artan maliyetler. Bu nedenle, otomobillerin bir üst ÖTV dilimine girmeye başlaması söz konusu olabiliyor. Bu da satışları olumsuz etkiliyor." dedi.
"Kurlarda artış, çok yakın zamanda gerçekleştiği için öncelikle biraz izlemek ve kurun hareketini gözlemlememiz gerek. Bugün fiyatlarımıza kurun artmasına bağlı olarak bir artışı yansımadı. Ancak kurdaki artış kalıcı olursa, belli bir süre içinde fiyatlara da maliyet artışı olarak yansıyacağını söyleyebiliriz.