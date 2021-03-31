Almayan bin pişman! Sıfır ve 2. el araba fiyatları allak bullak olacak!

Bu yılın kalan 9 ayında, yüksek faiz ve yüksek döviz kurunun satışlara olumsuz etki etme ihtimali de daha yüksek görünüyor. Ancak, fiyatlar daha fazla artmadan otomobil almak isteyen bir kesim var ki, onlar da pazarın hareketli geçmesine destek veriyorlar. Bir başka faktör de, kurların etkisiyle artan maliyetler. Bu nedenle, otomobillerin bir üst ÖTV dilimine girmeye başlaması söz konusu olabiliyor. Bu da satışları olumsuz etkiliyor." dedi.