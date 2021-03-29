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Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir haber geldi, yüksek emekli maaşı için 5 formül oldukça dikkat çekiyor. Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olmak ve yaşlılıkta refah bir hayat sürmek. Bu noktada erken emekli olabilme isteğinin yanı sıra yüksek maaş kazanımı elde etmek de hayallerden biri oluyor. Emeklilikte 3'lü hesaba dikkat, bu formüllere dikkat ederek ve uygulayarak yüksek emekli maaşı elde edebilmek mümkün. İşte detaylar…

29.03.2021 23:15 - Son Güncelleme: 29.03.2021 23:15
Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni bir haber geldi, yüksek emekli maaşı için 5 formül oldukça dikkat çekiyor. Milyonlarca çalışanın hayali bir gün emekli olmak ve yaşlılıkta refah bir hayat sürmek. Bu noktada erken emekli olabilme isteğinin yanı sıra yüksek maaş kazanımı elde etmek de hayallerden biri oluyor. Emeklilikte 3'lü hesaba dikkat, bu formüllere dikkat ederek ve uygulayarak yüksek emekli maaşı elde edebilmek mümkün. İşte detaylar…

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Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Herkesin hayali yüksek maaş ile emekli olabilmek bunun için bazı noktalara dikkat etmek büyük önem taşıyor. Milyonlarca vatandaş emekllikte yüksek maaş alabilmenin formüllerini arama motorları üzerinden sıklıkla araştırıyor. Peki emeklilikte 3'lü hesap nedir, nelere dikkat etmek gerekiyor. Yüksek kazanç için hangi noktalara önem vermek gerekiyor? İşte tüm bilgiler…

Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Yüksek emekli maaşı almanın temeli çalışırken atılıyor. Emekli maaşı için belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani brüt maaş.

Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

Yüksek emekli maaşı için 5 formül! Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilikte 3’lü hesaba dikkat!

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.