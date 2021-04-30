Herkese müjde! Çalışmayanlar da emekli olabilecek! Ev kadınları ve prim ödemelerinde eksik olanlar için son dakika haberler…
Emekli olma hayali kuran vatandaşların sigortalı bir işte çalışmaları gerekiyor. Ancak çalışmayan vatandaşların da emekli olmalarını sağlayan bir sistem mevcut. Bu sistem ile emekli olmak isteyenlerin maliyetlerine ilişkin rakamlar ise SGK tarafından her yıl güncelleniyor. Ülkemizde gelen son dakika açıklamaları ile artık ev hanımlarından çalışmayanlara kadar herkes emekli olmak için olanak elde edebilecek. İsteklere bağlı sigortalı olma gidişatı ile emeklilik kapısı herkese açılacak. Ev kadınları ile birlikte prim ödemelerinde noksan olan herkes muradına ererek bu fırsatlardan rahat bir biçimde faydalanabilecekler. Peki, vatandaşlar çalışma yaşamına başlamadan da emekli olmak için hak elde edebilecek mi?
Ülkemizde çalışmayan vatandaşlar da artık emekli olmak için hak elde edebilecekler. Herkese açılan emeklilik kapısı isteğe bağlı sigortalı olma durumu ile geliyor. Ev hanımları ile beraber prim ödemelerinde eksik olan vatandaşlar sonunda muradına erebilecekler. Vatandaşlar yaşanan bu zorlu günler içerisinde çalışmadan emekli olmak için neler yapması gerektiğini araştırmaya devam ediyor. Bunun için başvuruları yapılan sigortalardan kimler, hangi şartlar ile yararlanabilecek ve başvurular nereden olacak gibi birçok soru yerini almaya devam ediyor.
Kimler başvuru yapabilecek?
İsteğe bağlı sigortalı olmak için başvuru yapabilecek olan kişiler;
Ülkemizde ikametlerine devam eden TC vatandaşları
Zorunlu sigortalılıkların olmadığı bir işte çalışma hayatına devam etmeyen
Sigortalı olarak çalışma hayatına devam ediyor olduğu iş içerisinde 30 günden daha az ya da tam gün olarak çalışmayanlar
Emekli olmayan vatandaşlar
En az 18 yaşında olanlar
Başvurular nerede ve nasıl yapılacak?
İsteğe bağlı sigortalı olma durumu için;İlk defa kendi isteklerine göre sigortalı olmak için başvuru yapacak vatandaşların sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek şahsi bir şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor.
Yeniden isteğe bağlı bir şekilde sigortalı olmak isteyen sigortalı vatandaşların talep dilekçeleri ile beraber başvuru yapmaları yeterli olacak.
Başvuru süreçleri başvuruların SGK kayıtlarına intikal etmesinin ardından bu tarihi takip eden gün içerisinde başlar.İsteğe bağlı olarak belirlenen sigorta prim ödemeleri sigortalı olarak yer alan kişiler tarafından belirlenmiş olan primlere esas olarak aylık kazançların yüzde 32si olarak belirlenmiştir.
Bu yıl içerisinde yapılan en düşük prim aylık miktarları 1144 TL olurken en çok da 7,5 katı kadar bir ödeme söz konusu oluyor.
Emekli aylıkları hesaplanacak olduğu süreçler içerisinde kişilerde bağkur şartları geçerli olacak.
Tabi ki bu durum SSK olanlara göre daha fazla prim ödeme zorunluluklarını da beraberinde getirmeye devam ediyor.
Fakat daha önce çalışmaları olan ve prim ödemeleri eksikleri yer alan vatandaşlar 3,5 yıl kadar süreden daha az isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yaparak tamamlamayı tercih ederse SSK kapsamında emekli olabilecekler.
Bağkur içerisinde de en az 5400 prim gün ödeme şartı yer alıyor.