Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Kuyumculardan uyarı geldi! Gram altın bu fiyatı görecek!
Altın piyasasında önemli bir fiyat hareketliliği yaşanırken, kuyumculardan gelen yeni tahminler dikkat çekiyor. Gram altının fiyatına ilişkin yapılan değerlendirmeler, kuyumcuların büyük bir kazanç ortamının oluşacağı iddiasını gündeme getiriyor. Bugün altın fiyatları yükselişle başladı ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanan piyasalar, bu kararların açıklanacağı Haziran ayında büyük bir öneme sahip.
Altın piyasasında ons altın fiyatının dar bir bant aralığında sıkışmış olduğu ve gram altının ise dolar kuru desteğiyle yüksek seviyelere ulaştığı görülmektedir. Hatta, altın piyasası uzmanlarının yıllık tahminlerinde belirtilen seviyeye, gram altında 6. ayda ulaşıldığı biliniyor.
Bu fiyat değişiminden sonra yatırımcıların pozisyonlarını değiştirdiği ve gram altın taleplerinin arttığı gözleniyor. Ancak, kuyumculardan da dikkat çeken uyarılar geliyor.
Kapalıçarşı'da 20 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf, gram altının son derece hareketli bir haftadan geçtiğini ve dolar kurundaki sert yükselişin gram altına yansıdığını belirtti.
Bu anlamda, müşterilerin artık altınlarını bozdurmak yerine, yeni yatırımlarına altın eklemek için altın almaya başladığını ifade etti. Kendisi ayrıca, gram altının mevcut fiyatlarının bir daha bulunamayacağını ve fiyatının daha da yükseleceğini söyledi.