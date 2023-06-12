ASGARİ ÜCRETE 2.552 TL ZAM! Milyonların beklediği ara zam toplantısı yarın başlıyor! Asgari ücrete zam için 4 formül | Asgari ücret ne kadar olacak?

ENFLASYON ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek. Bu orana bir refah payı da eklenirse, asgari ücret zammının en az yüzde 20 olabileceği konuşuluyor. Eğer artış oranı yüzde 20'ye yükseltilirse asgari ücret net 10 bin 208, brüt 12 bin 208 lirayı bulacak. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liradan 14 bin 111 liraya çıkacak.