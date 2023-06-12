ASGARİ ÜCRETE 2.552 TL ZAM! Milyonların beklediği ara zam toplantısı yarın başlıyor! Asgari ücrete zam için 4 formül | Asgari ücret ne kadar olacak?
85 milyonun yakından takip ettiği asgari ücrete zam için ilk toplantı yarın yapılıyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak. Hızlı bir takvimle bu ay tamamlanması planlanan görüşmelerde belirlenecek ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? Üzerinde durulan ağırlıklı formül hangisi? İşte yeni asgari ücret formülleri…
Milyonların gözü yarın Ankara'da yapılacak asgari ücret toplantısında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin yer aldığı komisyonun belirleyeceği yeni ücret 1 Temmuz itibariyle uygulamaya alınacak.
TOPLANTI SAAT 14.00'TE
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın saat 14.00'teki ilk toplantıyla başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıda Türk-İş heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek. Basına kapalı yapılması beklenen toplantıda, taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik verileri görüşecek.
NASIL BELİRLENECEK?
Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. İlk 5 aylık enflasyon burada en önemli kriter olacak. Haziran ayı enflasyon tahminleri de masaya gelecek. Bir refah payı da eklenecek.
ENFLASYON ETKİSİ
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek. Bu orana bir refah payı da eklenirse, asgari ücret zammının en az yüzde 20 olabileceği konuşuluyor. Eğer artış oranı yüzde 20'ye yükseltilirse asgari ücret net 10 bin 208, brüt 12 bin 208 lirayı bulacak. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liradan 14 bin 111 liraya çıkacak.
İŞTE AĞIRLIKLI FORMÜL
Asgari ücrette gündeme gelen ağırlıklı formül ise yüzde 30-35'lik bir artışı gösteriyor. Bu durumda enflasyona 12 ya da 17 puan seviyesinde bir refah payı ilavesi söz konusu olacak. Geçen yıl da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu yıl da aynı oran dikkate alınırsa yeni asgari ücret net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 liraya yükselecek. Asgari ücretlinin gelirinde 2 bin 552 lira artış yaşanırken, bu ücretin işverene maliyeti 15 bin 287 lira olacak.