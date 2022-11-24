Altın alalım mı, satalım mı? Sorusuna yanıt geldi! Altın için en doğru alım zamanı resmen belli oldu! İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
İslam Memiş son dakika: Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri her gün gelmeye devam ediyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülen altın son dönemde inişli, çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor. Altın alabilmek isteyen yatırımcılar alım için en doğru vakti beklerken İslam Memiş'ten kririk açıklama geldi. Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş, altın alabilmek için doğru vakti bekleyen yatırımcılar için en doğu vakti açıklayarak yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın yatırımcıları altın alalım mı bozduralım mı sorusuna cevap ararken, İslam Memiş'ten altın alabilmek isteyenler bağlamında alım fırsatı açıklaması geldi.
İslam Memiş: ''Dolar, küresel piyasalarda haftaya değer artışıyla başladı. Dolar endeksi, 107 düzeyinin üstüne çıktı. 108-110 direncini takip edeceğim.
Doların değer kazanması, altın ve gümüş fiyatlarını bu hafta amacıyla baskılayabilir. Agresif yükseliş ardından kâr satışı ya da revizyon diyebiliriz. Altının ons fiyatı 1.705 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,15 dolar seviyelerine gerileyebilir. Gram altın 1.040 TL, gram gümüş 11,80 TL. Yükseliş trendinde ara düşüşler olacağını söyleyebilirim
Ondan sonraki atakta ons altın fiyatı 1.815 dolar, gram altın ise 1.090 TL. Gümüşün ons fiyatında 24 dolar, gümüşün gram fiyatında 14-16 TL aralığını takip etmek gerekli. Yani, elinde dolar sahip olan altın ve gümüş alabilmek için fırsat kolluyorsa bu hafta fırsat yakalamış olacak.'' şeklinde konuştu.
Son dakika altın fiyatları
Son dakika altın fiyatları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı evveli piyasalarda son hal milyonlarca bireyin odağında olmaya devam ediyor. Karar evveli altın fiyatları güne yükselişle başlarken altın alabilmek isteyenler ve yatırımcılar son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Ons altın şu dakikalarda 1758 dolardan prosedür görüyor. Gram altın ise 1063 liradan satışa sunuluyor.