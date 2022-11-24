Altın alalım mı, satalım mı? Sorusuna yanıt geldi! Altın için en doğru alım zamanı resmen belli oldu! İşte 14-18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Ondan sonraki atakta ons altın fiyatı 1.815 dolar, gram altın ise 1.090 TL. Gümüşün ons fiyatında 24 dolar, gümüşün gram fiyatında 14-16 TL aralığını takip etmek gerekli. Yani, elinde dolar sahip olan altın ve gümüş alabilmek için fırsat kolluyorsa bu hafta fırsat yakalamış olacak.'' şeklinde konuştu.