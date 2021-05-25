Altın alacaklara ve satacaklara son dakika uyarısı: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları patlama yaşayacak! O tarihe dikkat

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları patlama yaşayacak! Operasyon seansı için mum çubuğunun, özellikle Çarşamba seansındaki mum çubuğundan sonra azıcık destekleyici göründüğünü belirtmekte fayda var. 1850 dolar seviyesi, daha evvel direnç gösteren bir alandır ve şimdi destekleyici görünüyor. Ayrıca, düşüş meyli çizgisi de destek sunmalıdır. Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Küresel piyasalarda Mayıs ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde tedbirlerin gevşetilmesi aşılamanın hızlanması ile birlikte tüketici güveni toparlanma kaydederken, hizmet PMI endeksi 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.

25.05.2021 08:43 - Son Güncelleme: 25.05.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





