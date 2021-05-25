Altın alacaklara ve satacaklara son dakika uyarısı: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları patlama yaşayacak! O tarihe dikkat
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları patlama yaşayacak! Operasyon seansı için mum çubuğunun, özellikle Çarşamba seansındaki mum çubuğundan sonra azıcık destekleyici göründüğünü belirtmekte fayda var. 1850 dolar seviyesi, daha evvel direnç gösteren bir alandır ve şimdi destekleyici görünüyor. Ayrıca, düşüş meyli çizgisi de destek sunmalıdır. Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Küresel piyasalarda Mayıs ayına ait öncü gösterge niteliğinde olan imalat ve hizmet PMI rakamları takip edildi. Euro Bölgesi'nde tedbirlerin gevşetilmesi aşılamanın hızlanması ile birlikte tüketici güveni toparlanma kaydederken, hizmet PMI endeksi 4,6 puan artışla, 55,1 puanla 35 ayın zirvesine yükseldi.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 819 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 354 liradan satıldı. Altın piyasaları başlangıçta Cuma günkü işlem seansı sırasında yükselmeye devam edip edemeyeceğimizi anlamaya çalışırken yükseldi. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, 2021 yılına kötü başlamıştı ancak son günlerde yeniden yükselişe geçti. Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı? Altında son durum ne? soruları en çok aratılanlar arasında yer alırken altın fiyatları ile ilgili yeni bir tahmin daha geldi. İşte detaylar…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Kapalıçarşı Altın Alış ve Satış Fiyatları
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 505,00 505,20 505,80 506,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.328,00 3.349,00 3.333,00 3.354,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 460,60 464,60 461,30 465,30