Faizler düştü, şartlar kolaylaştı! 1 yıl geri ödeme yok! 50.000 ve 200.000 TL veriliyor! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
50.000 ve 200.000 TL veriliyor! 1 yıl geri ödeme yok! Faizler düştü, şartlar kolaylaştı! Başvurular haziranda başlıyor. Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Nefes Kredisi'ne başvurular 1 Haziran'da başlayacak. 1.4 milyon esnafa hibe destek başvuruları ise bugün. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi oranları detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayici, tüccar, büyük şirketlere müjdesini verdiği "Nefes Kredisi"nin çerçevesi netleşti. Nefes kredisine başvurular 1 Haziran'da başlıyor. Diğer nefes kredilerinden farklı olarak Ziraat, Halk, Vakıfbank dışında katılım bankaları ve özel bankalarla birlikte geniş bir katılım sağlandı. Hazine garantili nefes kredisinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, piyasa faizlerinin çok altında faiz uygulanacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.
Pandeminin etkisini azaltmak için verilen destekler adeta can suyu oluyor. Nefes Kredisi'ne başvurular 1 Haziran'da başlayacak. 1.4 milyon esnafa hibe destek başvuruları ise bugün. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.
PİYASA FAİZİNİN ALTINDA KREDİ
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, pandemi sürecinin ticarete, ekonomiye etkilerini azaltmak için işletmelere yönelik destekler devam ediyor. Nefes kredisi piyasalara da önemli destek unsuru olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen nefes kredisi işletmelere düşük faizli kredi imkânı sunuyor. Nefes Kredisi geçen yıl yüzde 7.5 faizle kullandırılmıştı. Edinilen bilgiye göre kredi piyasa faizinin çok altında kullandırılacak.
Kredi Garanti Fonu (KGF) garantisi ile verilecek. Nefes kredisinin ciro düşüşü olan firmalara verilmesi konusu değerlendiriliyor. TOBB ile üye 365 oda ve borsaların bankalardaki mevduatları faiz ve kâr payı geliri karşılığında bu bankalar aracılığıyla indirimli oranlarda kredi olarak kullandırılacak.