Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar
Bankalara borcu olanlar için önemli bir açıklama yapıldı. Tüm borçlarından kurtulmak isteyenler için QNB Finansbank duyuruda bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre bankadan 10 bin TL borç kapama kredisi çeken biri aylık 382.82 TL geri ödeme yapabilecek. Biriken tüm borçlarınızı tek bankada birleştirebilir, yapılandırabilir veya prefinansman imkânlarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Borcunuzu günden güne arttırmadan, borçlarınız yüzünden evinize haciz gelmeden bütün borçlarınızı tek krediyle ödeyebilirsiniz. .
Zaman vakit iş hayatınız devamlı dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda birtakım aksilikler çıkabilir. Durum bu tür olunca da biriken borçlar sizi zor hale sokabilir. Bu anlamda QNB Finansbank borç kapatma kredisini duyurdu. Banka açıklamasında, "Tüm borçlarınızı bankamızdan kullanacağınız gereksinim kredisi ile kapatabilir, geri ödemelerinizi elastik ödeme koşulları ve ideal faiz oranlarıyla gerçekleştirebilirsiniz." Denildi. Banka borç kapatma kredisine başvurmak isteyenler TC kimlik numarasını 5030'a SMS atarak ön müracaatta bulunabilirler. SMS ile başvurmak istemeyenler QNB Finansbank Şubelerini ziyaret edebilirler.
Borç Transferi Kredisi Koşulları
Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz. Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir.
Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.