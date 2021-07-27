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Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Bankalara borcu olanlar için önemli bir açıklama yapıldı. Tüm borçlarından kurtulmak isteyenler için QNB Finansbank duyuruda bulundu. Yapılan bilgilendirmeye göre bankadan 10 bin TL borç kapama kredisi çeken biri aylık 382.82 TL geri ödeme yapabilecek. Biriken tüm borçlarınızı tek bankada birleştirebilir, yapılandırabilir veya prefinansman imkânlarından en güzel şekilde faydalanabilirsiniz. Borcunuzu günden güne arttırmadan, borçlarınız yüzünden evinize haciz gelmeden bütün borçlarınızı tek krediyle ödeyebilirsiniz. .

takvim.com.tr
27.07.2021 08:13 - Son Güncelleme: 27.07.2021 08:13
Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Zaman vakit iş hayatınız devamlı dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda birtakım aksilikler çıkabilir. Durum bu tür olunca da biriken borçlar sizi zor hale sokabilir. Bu anlamda QNB Finansbank borç kapatma kredisini duyurdu. Banka açıklamasında, "Tüm borçlarınızı bankamızdan kullanacağınız gereksinim kredisi ile kapatabilir, geri ödemelerinizi elastik ödeme koşulları ve ideal faiz oranlarıyla gerçekleştirebilirsiniz." Denildi. Banka borç kapatma kredisine başvurmak isteyenler TC kimlik numarasını 5030'a SMS atarak ön müracaatta bulunabilirler. SMS ile başvurmak istemeyenler QNB Finansbank Şubelerini ziyaret edebilirler.

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Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Borç Transferi Kredisi Koşulları

Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı Borç Transferi Kredisi ile bankamıza transfer edebilirsiniz. Diğer bankalarda bulunan ihtiyaç kredisi borcunun tamamı transfer edilirken, kredi kartı borçları için kısmi ödeme yapılabilir.

Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Şube ekranında görünen tutarın altındaki miktarlar için transfer yapılamamaktadır. Diğer bankalara yapılacak EFT işlemleri, sonraki iş gününde karşı bankaya ulaşmaktadır.

Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Kredi kartı borçları için yapılacak transferlerde ek bir işlem yapılmasına gerek yoktur ancak kredi borçları için yapılacak transferlerde müşterinin mutlaka diğer bankayla iletişime geçmesi ve bilgilendirme yapması gerekmektedir.

Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Konut Kredisi, Ek Hesap ve QNB Finansbank'taki borçlarınız Borç Transferi Kredisi kapsamında değerlendirilememektedir.