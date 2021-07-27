Bankalara 10 bin TL altında kredi borcu olanlar dikkat: 382 TL geri ödeme yapılacak! Ve sonunda netleşti! İşte detaylar

Zaman vakit iş hayatınız devamlı dilediğiniz gibi gitmeyebilir. Ya da hayatınızda birtakım aksilikler çıkabilir. Durum bu tür olunca da biriken borçlar sizi zor hale sokabilir. Bu anlamda QNB Finansbank borç kapatma kredisini duyurdu. Banka açıklamasında, "Tüm borçlarınızı bankamızdan kullanacağınız gereksinim kredisi ile kapatabilir, geri ödemelerinizi elastik ödeme koşulları ve ideal faiz oranlarıyla gerçekleştirebilirsiniz." Denildi. Banka borç kapatma kredisine başvurmak isteyenler TC kimlik numarasını 5030'a SMS atarak ön müracaatta bulunabilirler. SMS ile başvurmak istemeyenler QNB Finansbank Şubelerini ziyaret edebilirler.