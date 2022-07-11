Altın alacaklar dikkat! Dünyaca ünlü bankalar uyarı verdi! 11 Temmuz 2022 gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Altın fiyatları 1 aydır düşüş sürecine girdi. Uzmanların uyardığı resesyon tehlikesi başladı. Peki, altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı? İşte merak edilenler...
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta içinde 9 ayın en düşüğünü, dolar endeksi ise 20 yılın zirvesini görmüştü. Fiyatları doğrudan etkileyecek gelişmeler ise gelecek hafta ABD'den gelecek. ABD Merkez Bankası önceliği enflasyona verdi. Ünlü bankalar tarafından gelen uyarılar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Altın fiyatları artacak mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan ABD ekonomisinde iş gücü piyasasının güçlü kalması Fed'in para politikalarındaki şahin duruşunu koruyacağına işaret etse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.
11 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI
Fiyatlar üzerinde etkili olacak kritik veri gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Yüksek enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan Amerika ekonomisinde Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) önceliği enflasyona verdiği izleniyor. Cuma günü açıklanan verilere bakıldığında, Amerika'da tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6 olarak kayededildi. İş gücü piyasasının güçlü kalması Fed'in para politikalarındaki şahin duruşunu koruyacağının sinyalini verse de enflasyonun kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, resesyon ihtimaline karşın piyasalarda olumlu fiyatlanmaya devam ediyor.
GRAM ALTIN 1 AYDIR KAYBETTİRİYOR
Yurt için de ise gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşten etkilense de dolar kurundaki yükselişin etkisiyle çok büyük oranlı bir gerileme göstermedi. Haftaya 976 liradan başlayan gram altın salı ve çarşamba günleri ons altındaki sert düşüşün etkisiyle 959 liraya gerileyerek haftalık bazda en düşük seviyeyi gördü.
Bu hafta 15 Wall Street analisti Kitco News'in altın anketine katıldı. Katılımcılar arasında yüzde 40'ı yakın vadede altın konusunda iyimser bir yaklaşım sergiledi. Yüzde 33'ü altın karşısında düşüş eğiliminde. Yüzde 27 ise, gelecek hafta değerli metalde tarafsız kaldı. Çevrimiçi Main Street anketlerinde 484 oy kullanıldı. Bunların yüzde 42'si altının önümüzdeki hafta yükseleceğini düşünüyor. Yüzde 38'i daha düşük olacağını düşünüyor. Yüzde 20 ise yakın vadede tarafsız olduklarını belirtti. Bireysel yatırımcılar arasındaki duyarlılık düşük kalmayı sürdürüyor. Bununla beraber, katılım oranı da düşük. Bu da bu değişken ortamda değerli metalin çok az ilgi gördüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor.