Almayan bin pişman! Sıfır ve 2. el araba fiyatları allak bullak olacak! Sıfır ve 2. el araba alacaklara son dakika kötü haber

Almayan bin pişman! Sıfır ve 2. el araba fiyatları allak bullak olacak! Sıfır ile ikinci el araba maliyetleri ile alakalı tepki çeken on dakika açıklaması geldi. Araba almak isteyen kişilere kötü haber verildi. Son günlerde döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından sıfır ve ikinci el araba maliyetlerine de zam geleceğine yer verildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt bir son dakika açıklamasında bulundu ve "Kurların artış ya da düşüşü, otomobil fiyatlarında anında bir değişime yol açmıyor. Burada en belirleyici unsur araçların stoklara ne zaman girdiği ve stok seviyeleri. Aslında önceki yıllara göre kıyasladığımızda, sıfır araç fiyatları döviz bazında artmamış gözüküyor. Fiyatlara, kur hareketlerine bağlı olarak yapılan TL artışları yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

30.03.2021 08:48 - Son Güncelleme: 30.03.2021 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





