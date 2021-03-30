Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği emekliliği nasıl etkileyecek? Emeklilik süresi uzayacak mı?
Koronavirüs salgınında alınan tedbirler nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Bu dönemde işverene işçi çıkarma yasağı gelirken ücretsiz izne çıkarma inisiyatifi tanındı. Fesih yasağının kalkması ile birlikte eski düzenlemeye dönülecek. Yani işveren işçinin izni olmadan ücretsiz izne çıkaramayacak. Öte yandan işverene ve işçiye can suyu olan kısa çalışma ödeneğinde SGK'da işçiler için eksik gün bildirimi yapıldı. Peki kısa çalışma ödeneği emekliliği nasıl etkileyecek? İşte detaylar…
Pandemi sebebiyle işçi çıkarma yasağı vardı, çalışan ancak istifa edip ayrılabiliyordu ve hiçbir hak alamıyordu. Yasak bittiğinde işine devam eden bir çalışan ücretsiz izine geçirilmek istenirse ne olacak? İşçi bu durumu kabul etmez ve noter yoluyla sözleşmesinin feshini isterse kıdem tazminatını alabilir mi?
ESASLI DEĞİŞİKLİK NİTELİĞİ TAŞIYOR
Ücretsiz izin uygulaması kural olarak ancak işçinin yazılı talebi veya işverenin talebine karşılık işçinin yazılı onay vermesi yoluyla hayata geçirilebilir. Çünkü ücretsiz izin işçinin ücretini almasını engelleyen bir durum olarak işçi aleyhine esaslı değişiklik niteliği taşımaktadır.