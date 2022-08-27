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9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar... Birden fazla dosya için geçerli mi?

Uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde artık sona gelindi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek. İşte detaylar...

27.08.2022 07:29 - Son Güncelleme: 27.08.2022 07:29
9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar...

Uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde artık sona gelindi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek.

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9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar...

AİLELERİN BİRDEN FAZLA DOSYASI KAPSAMDA OLABİLECEK

Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.

9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar...

Düzenleme toplam 9 milyon dosyayı kapsayacak. 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Vatandaşın 30 milyar lira tutarındaki borçları tasfiye edilecek.

9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar...

İKİ AŞAMALI DESTEK PAKETİ

Yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan icra dosyaları tasfiye edilecek. Destek paketi iki aşamalı olacak.

9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar...

Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Sabah'taki habere göre paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

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