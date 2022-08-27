9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar... Birden fazla dosya için geçerli mi?
Uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde artık sona gelindi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek. İşte detaylar...
Uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde artık sona gelindi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek.
AİLELERİN BİRDEN FAZLA DOSYASI KAPSAMDA OLABİLECEK
Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen pakete ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek.
Buna göre, 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Sabah'taki habere göre paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.