9 milyon dosya kapanacak! İcra borçlarının tasfiyesinde önemli detaylar... Birden fazla dosya için geçerli mi?

Uzun süredir üzerinde çalışılan dar gelirliye destek paketinde artık sona gelindi. Buna göre düzenleme ekim ayında Meclis'e gelecek ve 15 Ağustos 2022 tarihine kadar icra işlemi olan dosyalar kapsamda olacak. Yeni paketle 6 milyon kişinin borcu tasfiye edilecek. 2 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası da tasfiye edilecek.