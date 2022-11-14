Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01'e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Sektör bilgilerine göre motorin fiyatlarına Salı gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, sürekli gelen indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterse de Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise 14 Kasım güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Akaryakıta indirim ne zaman gelecek? İşte tüm merak edilenler....
14.11.2022 09:34 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:34
SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?
31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.