Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.