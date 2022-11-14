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Haberler Ekonomi Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01'e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01'e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Sektör bilgilerine göre motorin fiyatlarına Salı gününden itibaren indirim gelmesi bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, sürekli gelen indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterse de Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise 14 Kasım güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Akaryakıta indirim ne zaman gelecek? İşte tüm merak edilenler....

takvim.com.tr
14.11.2022 09:34 - Son Güncelleme: 14.11.2022 09:34
Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, Salı (15.11.2022) gününden geçerli olmak üzere Motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi bekleniyor.

Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

SON ZAM NE ZAMAN GELMİŞTİ?

31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece benzin fiyatlarına 71 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı 1 Kasım Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı. Son olarak 4 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubuna gelen 49 kuruşluk zam pompa fiyatına yansıdı.

Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Akaryakıt zammının ardından benzin fiyatları İstanbul'da ortalama olarak 22,69, Ankara'da 22,84 ve İzmir'de 22,83 TL'ye yükseldi.

Akaryakıtta İNDİRİM O TARİHTE başlıyor! 📢 BRENT petrol çakıldı! 00.01’e kadar bekleyin! ⛽ 14 Kasım 2022 benzin, motorin, LPG İL İL fiyat listesi...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 14 KASIM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

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