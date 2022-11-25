Almanya'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek
Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'yı derinden vurdu. Enerji krizinden etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, yeni tasarruf adımlarıyla çok konuşulacak. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.
25.11.2022 08:03 - Son Güncelleme: 25.11.2022 08:03
ALMAN VEKİLLERİN SU ISITICILARI SÖKÜLECEK
Bu kapsamda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.