Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Almanya'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Almanya'da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Rusya ve Ukrayna savaşı Avrupa'yı derinden vurdu. Enerji krizinden etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya, yeni tasarruf adımlarıyla çok konuşulacak. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

25.11.2022 08:03 - Son Güncelleme: 25.11.2022 08:03
Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerji krizine girdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla gaz ve dolayısıyla elektrik darboğazına düşen Avrupa ülkeleri kara kışa hazırlanıyor.

Bu kapsamda ülkelerin tasarruf adımları peş peşe geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

ALMAN VEKİLLERİN SU ISITICILARI SÖKÜLECEK

Bu kapsamda Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyalet meclisi, global enerji krizi nedeniyle milletvekillerinin ve meclis personelinin bürolarındaki ani su ısıtıcılarının söküleceğini duyurdu.

Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Ülkenin en kalabalık eyaleti KRV'nin Meclis Başkanı Andre Kuper, milletvekillerine gönderdiği bildiride, bürolarda bulunan ani su ısıtıcıların 1 Aralık'tan itibaren söküleceğini bildirdi.

Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Kuper'in duyurusunda ani su ısıtıcıların en çok enerji tüketen cihazlardan biri olduğu belirtilerek bunların kaldırılarak yılda 370 bin kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanacağı ifade edildi.

Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

HAREKET DEDEKTÖRLERİ YERLEŞTİRİLECEK

Meclis Başkanı ayrıca, bildiride, meclis koridorlarına hareket dedektörleri yerleştirileceğini, böylece ısıtma tüketiminde yüzde 6, elektrik tüketiminde ise yüzde 15'lik bir tasarruf sağlanmasının hedeflendiği bilgisini paylaştı.

Almanya’da enerji krizi giderek derinleşiyor! Vekillerin su ısıtıcıları sökülecek

Gelecek yıldan itibaren çatıya güneş enerji panellerinin yerleştireceğini duyuran Kuper, böylece meclisin enerji tüketiminin azaltılması konusunda "rol model" olacağını, 2030'a kadar iklim nötrlüğüne ulaşılmasının hedeflendiğini ifade etti.

SON DAKİKA