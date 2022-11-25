Yerli otomobil TOGG'ta satış önceliği vatandaşın! 3 dakikada 1 TOGG!
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG fabrikasında fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobili çoktan üretilmeye başlanmış. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, üretim bandının başında yaptığı açıklamada "Fabrika tamamen faaliyete geçtiğinde 3 dakikada bir Togg üretilecek" dedi. Öte yandan satış önceliğinin vatandaşta olduğunu da belirtti.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nün kapıları açıldı. 29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini incelendi.
Fabrika arazisi içinde yer alan 1.6 km'lik test pistinde C-SUV modelinin 0-100 km hızlanma testini gerçekleştirildi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, merak edilen soruları yanıtladı.
İLK KAYNAĞI CEO YAPIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Aralık 2021 tarihinde kaba inşaatı biten Gemlik fabrikasında üretim hatlarına yerleştirilmek için sıra sıra dizilmiş olarak gördüğüm robotlar, artık iş başı yapmış. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait olan elektrikli SUV otomobili çoktan üretmeye başlamış.
Togg Gemlik fabrikasında 250 robot çalışıyor. Robotlara Togg'da çalışmaya başlanan ilk 250 kişinin ismi verilmiş. Şirketin ilk çalışanı olan CEO Gürcan Karakaş'ın ismi gövde bölümünde otomobilin ilk kaynağını yapan robota verilmiş.
Fabrikada otomasyon yüzde 90 gibi yüksek seviyede. Robotlar, kaynaktan, boyaya adeta her işi yapıyor. Togg, son yıllarda gördüğüm fabrikalar içinde en çok robotu olan üretim tesisiydi. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanılmış. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.
600 NOKTADA KONTROL
Kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra "Ar- Ge Merkezi", "Tasarım Merkezi", "Prototip Geliştirme ve Test Merkezi", "Strateji ve Yönetim Merkezi"nin yanı sıra "Kullanıcı Deneyim Parkı" birimleri yer alıyor. Otomasyon sayesinde Gemlik'te üç dakikada bir araç üretilebiliyor.
15 saniyede gibi kısa sürede banttan inecek aracın modelin değiştirilebiliyor. Örneğin C-SUV yerine C-Sedan üretilebiliyor. Böylece üretim aksamadan kaldığı yerden devam ediyor. Üretilen araçlar 600 noktadan tek tek kontrol ediliyor. Her parça otomasyon sayesinde milimetrik şekilde inceleniyor.