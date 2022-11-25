Berat Albayrak hamleyi yapmıştı! Türkiye ’rüzgar’ı arkasına aldı: Tüm zamanların rekoru...

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 204 bin 375 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 2 Nisan'da 203 bin 6 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise 21 Kasım'da 826 bin 281 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 40 bin 116 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 690 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.