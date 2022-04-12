Almanya, Rusya, Kuveyt ilköğretim mezunu işçi alımı yapıyor! Yurt dışında aylık 191,40 TL - 12 EURO MAAŞ İMKANI! 20-60 yaş arası başvurabilir
Kuveyt, Almanya, Tanzanya, Bulgaristan ve Rusya'ya işçi alımı yapılıyor. Yurt dışında çalışmak isteyenlerin beklediği haber az evvel geldi. 5 ülke en az ilkokul mezunu işçi alımı yapıyor. Farklı pozisyonlarda istihdam edilecek işçiler için başvuru şartları da duyuruldu. Dolgun maaşla başka ülkelerde işe alınmayı bekleyen adaylar konuya ilişkin detayları araştırmaya koyuldu. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, hangi pozisyonlara işçi alınıyor? Kuveyt, Tanzanya, Bulgaristan ve Rusya hangi mesleklerden alım yapılacak? İşte güncel yurt dışı işçi alım ilanları...
Yurt dışı için güncel iş ilanları yayımlandı. Almanya, Rusya gibi ülkelerde çalışmak için büyük fırsat! Bir çok sektörü işçi aranıyor. Hem yurt dışında ikamet edip hem de Euro ile maaş almak isteyenler yaşadı. Almanya'da kadın erkek adaylardan reyon elemanı, ekmek ustası, mekatronik teknisyeni, makine operatörü alınacak. Başvurular internet üzerinden online gerçekleştirilecek. Rusya'dan yayımlanan ilana göre ise ölçme işleri teknikeri, borulama mühendisi, ambar sorumlusu, ve daha bir çok pozisyon için işçi ve personel alınacak. İşte tüm iş ilanlar...
Yurt dışı iş ilanları kategorisinde peş peşe ilanlar yayımlandı. Yayımlanan son ilana göre en az ilkokul mezunları arasından işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Almanya, Rusya, Tanzanya gibi toplam 5 ülke çalışmak isteyenlere kapılarını açtı. Yayımlanan ilanlarda adaylarda aranan şartlar da ayrıca ifade edildi.