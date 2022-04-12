Almanya, Rusya, Kuveyt ilköğretim mezunu işçi alımı yapıyor! Yurt dışında aylık 191,40 TL - 12 EURO MAAŞ İMKANI! 20-60 yaş arası başvurabilir

Yurt dışı için güncel iş ilanları yayımlandı. Almanya, Rusya gibi ülkelerde çalışmak için büyük fırsat! Bir çok sektörü işçi aranıyor. Hem yurt dışında ikamet edip hem de Euro ile maaş almak isteyenler yaşadı. Almanya'da kadın erkek adaylardan reyon elemanı, ekmek ustası, mekatronik teknisyeni, makine operatörü alınacak. Başvurular internet üzerinden online gerçekleştirilecek. Rusya'dan yayımlanan ilana göre ise ölçme işleri teknikeri, borulama mühendisi, ambar sorumlusu, ve daha bir çok pozisyon için işçi ve personel alınacak. İşte tüm iş ilanlar...