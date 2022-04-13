RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyelerinin güncel tutarının ne olacağı merak konusu oldu. Kurumun, ilgili hizmetinden yararlanarak maaşlarına ek olarak ödeme almaya hak kazanan vatandaşlar, nakde olan ihtiyaçlarını bir nebze olsun hafifletebilmek için gözlerini devletten gelecek ikramiye zammı haberine diktiler. Peki, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte emekli ikramiyelerine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
13.04.2022 08:53 - Son Güncelleme: 13.04.2022 08:53
İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Emekli vatandaşlar, içlerinde oldukları maddi çıkmazı bir nebze olsun hafifletecek olan nakit ödemelerden biri olan bayram ikramiyelerini merak ile beklemeye başladılar.

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İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Henüz hükümet yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için emekli ikramiyelerinin zam alıp almayacağı tam olarak bilinmiyor.

İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Ancak kulislerden gelen haberlere göre bu konuya ilişkin iki ayrı formül üzerinde durulduğu bilgisi kaydedildi. Emekli vatandaşlar ve SGK'nın bayram ikramiyesi hizmetinden yararlanmaya hak kazanmış olan diğer vatandaşlar, bayram ikramiyesi hesaplama formüllerini araştırmaya başladılar.

İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Emekli İkramiyesi Ne Kadar Olacak?

Bir süredir Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşların ve SGK'nın diğer hizmetlerinden yararlanan vatandaşların hesaplarına yatırılan emekli ikramiyeleri, son 2 yıldır bin 100 TL olarak ödeniyordu.

İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Yeni dönemde enflasyon oranının giderek artması, Türk Lirası'nın döviz kurlarında değer kaybı yaşaması ve ekonomi piyasalarında ki hareketliliğe bağlı olarak gündelik hayata yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların emekli ikramiyelerine zam yapılmasını talep etmelerine yol açtı.

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