İkramiye toplamı 3000 TL mi? Bu ay yatıyor mu? 13 Nisan SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli bayram ikramiyeleri kaç para oldu?

Ancak kulislerden gelen haberlere göre bu konuya ilişkin iki ayrı formül üzerinde durulduğu bilgisi kaydedildi. Emekli vatandaşlar ve SGK'nın bayram ikramiyesi hizmetinden yararlanmaya hak kazanmış olan diğer vatandaşlar, bayram ikramiyesi hesaplama formüllerini araştırmaya başladılar.