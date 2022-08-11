Almanya modeli mi Finlandiya modeli mi uygulanacak? EYT’de 2 etkili formül: 40-44-52 yaşında emekli edecek! 6 yıl erken emeklilik...

EYT hakkında son durum merak ediliyor. Hükümet, 3600 ek gösterge meselesinin ardından EYT için çözüm formülleri aramaya başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma heyecanla beklenirken, yaş için bir alt sınır getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. EYT için 2 güçlü formül yer alıyor. 2023 başından itibaren "kademeli emeklilik" sistemi üzerine düzenleme yapılması planlanlananlar arasında. Peki, EYT'de kim ne zaman emekli olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!