Almanya en az 4.000 Euro maaşla 270 bin işçi alımı yapıyor! Hemşire, tır şoförü, hasta bakıcı... Yurtdışında kariyer hedefleyenlere müjde! İşte aranan meslekler!

Almanya'da Çalışma İzni Alınması İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Çalışma izni verebilmek için Almanya tarafından işçi olarak ülkeye gelecek olan kişilerden güncel olarak talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:

• Özgeçmiş (Almanca yazılması gereklidir.)

• 3 adet biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf

• En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport

• Nüfus kayıt örneği

• İkametgah belgesi

• Eğer bir lisans, ön lisans ya da lise mezuniyeti durumu mevcutsa diploma

• SGK hizmet dökümü belgeleri

• Yabancı dil belgesi

• Mesleki yeterlilik belgeleri

• İyi niyet mektub