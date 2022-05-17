Almanya en az 4.000 Euro maaşla 270 bin işçi alımı yapıyor! Hemşire, tır şoförü, hasta bakıcı... Yurtdışında kariyer hedefleyenlere müjde! İşte aranan meslekler!
Maaşlar en az 4.000 Euro'dan başlıyor. Almanya 1, 5 milyon işçi alacak. Başvuru için duyuru yapılması bekleniyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Almanya sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Almanya 270 bin işçi alımı olacak. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler!
Almanya'da çalışmak isteyenler iş fırsatlarını kovalıyor ve sıkı takip ediyor. Almanya, ülkede çalışmak isteyenlerin yapması gerekenleri tek tek açıkladı. Son yapılan açıklamada, Almanya 270 bin işçi alımı olacak. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor. Peki, Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Almanya işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte merak edilenler!
Almanya Çalışan Maaşları Ne Kadardır?
Almanya'da çalışanların aylık maaşları, ortalama olarak şöyle belirlenmiştir:
• Doktor: 5.100-10.000 Euro
• Hemşire: 2.000-2.500 Euro
• Yaşlı bakıcı: 2.000 Euro
• Mühendis: 3.500-6.000 Euro
• Avukat: 4.000 Euro
• Hakim: 4.500 Euro
• Diş hekimi: 4.000 Euro
• Eczacı: 3.200 Euro
• Veteriner: 3.200 Euro
• Pilot: 6.500 Euro
• Hostes: 2.000 Euro
• Öğretmen: 2.600 Euro
• Mimar: 2.600 - 4.000 Euro
• Yazılım uzmanı: 3.500 Euro
• Gazeteci: 2.400 Euro
• Tamirci: 1.800 Euro
• Polis: 3.500 Euro
• Asker: 7.400 Euro
• Kasiyer: 1.800 Euro
Almanya'da Çalışma İzni Alınması İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Çalışma izni verebilmek için Almanya tarafından işçi olarak ülkeye gelecek olan kişilerden güncel olarak talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Özgeçmiş (Almanca yazılması gereklidir.)
• 3 adet biyometrik olarak çekilmiş fotoğraf
• En az 1 yıl geçerliliği bulunan pasaport
• Nüfus kayıt örneği
• İkametgah belgesi
• Eğer bir lisans, ön lisans ya da lise mezuniyeti durumu mevcutsa diploma
• SGK hizmet dökümü belgeleri
• Yabancı dil belgesi
• Mesleki yeterlilik belgeleri
• İyi niyet mektub