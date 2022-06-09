Almanya 1,5 milyon vasıflı - vasıfsız personel alımı yapacak! Yuva eğitmeni, garson, hasta bakıcı, şoför... 4.000 EURO (73 bin TL) maaşla harıl harıl işçi aranıyor!

Yurtdışında iş fırsatı binlerce kişiye iş fırsatı doğdu. Dünyanın farklı bir çok ülkesinde işçi sıkıntısı yaşanıyor. Hal böyle olunca ülkeler açığı bulunan sektörler için yurdışından işçi alımı yapmaya başladı. Maaşlar en az 4.000 dolardan başlıyor. Meslek grubuna göre maaş miktarı yükselebiliyor. Almanya, yaklaşık 4 bin euro maaş ile çalışacak 1.5 milyon işçi alımı yapacağını duyurdu. Haberimizde alım yapılacak kadrolara ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...