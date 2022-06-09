47-48-49-52 yaş öncesine taslak MASADA! EYT’de 7 bin 200 ve 9 bin prim hesabı! 6 adımla 2-3 yıl kazanç geliyor!

EYT meselesi ile ilgili son dakika gelişmeler sıkı takibe alınıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz, her sosyal mesele benim görevimdir. 'Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı' hiç böyle bir şey dediğimiz yoktur, demeyiz. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte tüm merak edilenler!