5 müjde geldi: Maaşta alt sınır 10.525 lira... SSK, Bağkur, 4C, EYT’li, asgari ücretli, memur, emekli herkesi kapsıyor!

Son 3,5 yılda hangi sigortadan yatırırsak ondan emekli oluyoruz. Bu 3,5 yıl düzenli ve kesintisiz olarak yatırılan 3,5 yılın sigortası mı kast ediyor. Ya da 1260 prim gününü geçtiğinde mi olanı kast ediyor? ÜNSAL YAŞAR

Son 7 yıllık sigorta süresi önemli. Yani size 2005-2008 arasında 3 yıl çalıştınız sonra 2010 ve 2014 arasında da 4 yıl çalıştınız bu 7 yıllık sigortalı çalıştığınız süredeki 3.5 yıla bakılıyor. Bu 3,5 yıl yani 1261 gün hangi kurumdan ise o kurum şartlarından emekli oluyorsunuz.