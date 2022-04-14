Alışverişlerini internetten yapanlara müjde: 5 bin TL’ye kadar kefilsiz, şartsız kredi veriliyor! O butona tıkla hemen al
Şu günlerde, sektörden sektöre göre değişmek ile birlikte bazı alanlarda yaşanan tedarik problemleri ve diğer problemler, gündelik hayat akışı içerisinde satın alınan ürünlere ve diğer hizmetlere yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıdı. Bu noktada hiç değilse temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına destek almak isteyen vatandaşlara, Vakıfbank'tan müjdeli haber geldi. İşte bankanın yeni dönem alışveriş kampanyasının ayrıntıları
2021 yılının son çeyreğinden bu yana döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmeler, başta otomotiv ve emlak sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlere yüksek oranlı zamlar aracılığı ile tesir etti. Ürün üretimlerinde artan maliyet sebebi ile ürünlerin satış fiyatlarına yansıtılan fahiş tutarlar, vatandaşların bütçelerinin alt üst olmasına sebep oldu. En temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılarken kırk kere hesap yapmak zorunda kalan vatandaşlar, günlük hayatlarını idame ettirebilmek adına yapmaları gereken alışverişlere destek aramaya başladılar.
Alışverişlerini, bütçeleri sarsılmadan yapmak isteyen vatandaşlara devlet kanalından destek geldi. Ülkenin önde gelen kamu bankalarından biri olarak hizmet veren Vakıfbank, yeni dönemde tüm müşterilerine kefilsiz, şartsız alışveriş desteğinde bulunacağını açıkladı.
Vakıfbank Alışveriş Kampanyası 2022
Geliştirdiği güncel kampanyaların avantajlı fırsatları ile bankacılık sektöründe dikkat çekmeyi başarmış olan devlet kurumlarından biri olarak karşımıza çıkan Vakıfbank, yeni dönemde de müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan alışveriş kampanyası haberine göre bankanın e-ticaret sitelerinden biri olan n11 ile el sıkıştığı ve bu iş birliği sonucunda da ilgili platformdan alışveriş yapan müşterilere, 5 bin TL'ye kadar kefilsiz, şartsız kredi desteğinin verileceği bilgisi kaydedildi.