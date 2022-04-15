SMS onayı sonrasında PTT veriyor! SGK’dan 5 iş günü içinde o paraları geri alabilirsiniz! SGK ameliyat parası nasıl geri alınır?

Devlet hastaneleri, sosyal güvencesi bulunan vatandaşlar tarafından sıklık ile tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Özel hastanelerde ve üniversite hastanelerinde muayene ve ameliyathane ücretleri birçok kişinin bütçesini aştığı için devlet hastaneleri maddi olarak darda olan vatandaşların tedavilerinin gerçekleştirilmesi adına tercih ettikleri bir numaralı kuruluşlardır.