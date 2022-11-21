Merkez Bankası yayınlandı! Asgari ücret, memur 1 OCAK 2023 MAAŞ TABLOSU - İşçiye en az 7.700, memura 12.760 TL!

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası'nın en son anketi yüzde 60'tan yüzde 65'e artırılmıştı. Bunun da yıl sonu enflasyon beklentisi tahminleri için yeterli olmadığını en az yıl sonu enflasyonun yüzde 75'ler seviyesinde gerçekleşeceğini söylemiştik. Bunu söylememizin iki nedeni vardı. Birincisi ekim ayı enflasyonu bir önceki ekim ayına göre yüzde 85 olarak gerçekleşti. Bu enflasyonun özellikle ekim ayında fazla çıkmasının sebebi meyve ve sebze fiyatlarının ve ham madde fiyatlarının artmasıydı. Kasım ayında da aynı etkileri göreceğiz. Ancak aralık ayında bir önceki sene aylık enflasyonu yüzde 13.8 seviyesindeydi.