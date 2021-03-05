Alanlar-satanlar o güne dikkat! Altın fiyatları ters-düz oldu: Çakılma başladı! Dolar kuru fırladı 5 Mart güncel altın ve döviz fiyatları
Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası yatırımcının huzursuzluğu günden güne çoğalıyor.. Herkesin gözü kulağı dolar ve altın maliyetlerinde. Altın maliyetleri yine çakıldı, dolar kuru fırladı.. Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Çeyrek altın 682 lira seviyesinde buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan operasyon görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.
Alanlar-satanlar o güne dikkat! Altın fiyatları ters-düz oldu: Çakılma başladı! Dolar kuru fırladı. Kapalıçarşı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Canlı altın fiyatları arama motorlarında takip edilen konuların başında geliyor. 5 Mart altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler tarafından sorgulanıyor. Haftanın son işlem günü olan 5 Mart'a altın fiyatları aşağı yönlü hareketle başladı. Gram altın güne 409 lira alış 411 lira satış fiyatları ile başladı. İşte canlı takip edebileceğiniz gram, çeyrek, 22 ayar bilezik fiyatları!
HAZIRLANAN ANALİZ
"ABD 10 yıllık tahvil getirileri hafta başında geçen haftaya göre daha sakin bir seyir izlerken dün akşam yaşanan sert yükseliş sonrası ons altında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Dün akşam Wall Street Journal İstihdam Zirvesi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın tahvil piyasasında yaşanan dalgalanmayla ilgili yaptığı açıklamalar piyasalar için dikkatle takip edildi.
Teknik açıdan bakıldığında, aşağı yönlü hareketin sürmesi beklenirken 1685 ve 1665 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1710 ve 1735 direnç seviyeleri önem arz ediyor.
Gram altın
Ons altında yaşanan geri çekilme sürerken gram altın, kurdaki yükseliş sonrası değer kazanımını sürdürdü. Fed Başkanı Powell katıldığı toplantıda ekonomik gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.
Aşılamanın öneminden bir kez daha bahsede Powell, hedeflerimize ulaşabilmek adına gerekli olan her şeyi yapacağını söyledi. Aynı zamanda yaptığı konuşmada Fed'in Pandemi sonrası sergileyeceği tavırdan güncel ekonomik toparlanmaya varan açıklamaları küresel piyasalar için gelecek fiyatlamalara dair bir beklenti oluşturuyor.