Alanlar-satanlar o güne dikkat! Altın fiyatları ters-düz oldu: Çakılma başladı! Dolar kuru fırladı 5 Mart güncel altın ve döviz fiyatları

Piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar sonrası yatırımcının huzursuzluğu günden güne çoğalıyor.. Herkesin gözü kulağı dolar ve altın maliyetlerinde. Altın maliyetleri yine çakıldı, dolar kuru fırladı.. Gram altın güne 414 lira seviyesinden açılış yaptı. Çeyrek altın 682 lira seviyesinde buluyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 805 liradan operasyon görüyor. Ons altın da bin 700 doların altında. Dolar/TL de güne 7.50'nin üzerinde başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 412 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 410 bin 50 lirayı, en yüksek ise 414 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 412 bin 500 liradan tamamladı.

05.03.2021 13:53 - Son Güncelleme: 05.03.2021 14:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





