Alan almayana 2. kez 1100 TL ödeme! PTT, ATM, İBAN hesabına anında yatacak! TC kimlik numarası ile binlerce TL alabilirsiniz!

Milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Başvuruya dair dört gözle beklenen tüm bilgiler haberimizde kapsamlı bir halde içeriyor. ASHB destek ödemesi için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Destek için bugüne dek milyonlarca vatandaş başvurusunu tamamladı ve ödemesini aldı. Değerlendirme sonucuna bakılırsa desteğe ihtiyacı olanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Bu bağlamda henüz başvuru yapmamış olanlar ise detaylar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Nisan 2022 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? İşte merak edilenler!