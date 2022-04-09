6.3 milyon kişi gözünü oraya dikti! EYT’de 3 ayrı eksilen - artan maaş hesabı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın maaşında 1.400 TL’yi bulan artış...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemde yerini almaya devam ediyor. 2022 yılında çözüme hiç olmadığı kadar yakın olduğunu düşünen pek çok vatandaş, EYT kapsamında yaşanan mağduriyetin en kısa sürede çözülmesi için taleplerini gündeme getirmeye devam ediyor. 6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Maaş hesabı nasıl olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı....