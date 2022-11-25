AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üst üste 4 indirim gelen akaryakıtta bir indirim haberi daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 44 kuruş indirim yapıldı. Araç sahipleri indirim sonrası benzin fiyatları hakkında yeni listeyi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı.Peki,1 LT benzin kaç TL oldu? Benzin, mazot, LPG ne kadar? İşte 25 Kasım güncel akaryakıt fiyat listesi...
25.11.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:47