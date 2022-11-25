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Haberler Ekonomi AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üst üste 4 indirim gelen akaryakıtta bir indirim haberi daha geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 44 kuruş indirim yapıldı. Araç sahipleri indirim sonrası benzin fiyatları hakkında yeni listeyi öğrenmek istiyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı.Peki,1 LT benzin kaç TL oldu? Benzin, mazot, LPG ne kadar? İşte 25 Kasım güncel akaryakıt fiyat listesi...

takvim.com.tr
25.11.2022 09:47 - Son Güncelleme: 25.11.2022 09:47
AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatında yaşanan değişimler yurtiçi akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu kapsamda, 25 Kasım Cuma benzine 47 kuruş indirim geldi. İşte en güncel akaryakıt fiyat listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

BENZİNE İNDİRİM

25 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 47 kuruş indirim geldi. Motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

İşte son indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları:

AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

25 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

AKARYAKITTA İNDİRİM silsilesi! Benzinin litresi 20 TL oldu! 25 Kasım 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? EPGİS Brent petrol akaryakıt fiyat listesi!

25 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.33 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.03 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

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