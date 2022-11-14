5000 prim + 1999, 1998, 1996, 1995, 1994, 1993 sigortalı hemen EYT girdabına kapılacak! EYT'liye Aralık PARADOKSU! Yıl ve gün LİSTESİ açıklandı!

EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Bakan Bilgin, 1.5 milton kişinin hemen, kalanların ise şartları sğlandığında emekli olacağını ifade etti. Bilgin, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler." dedi. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li sayılacak? İşte EYT'den yararlanma şartları haberimizde!