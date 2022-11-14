5000 prim + 1999, 1998, 1996, 1995, 1994, 1993 sigortalı hemen EYT girdabına kapılacak! EYT'liye Aralık PARADOKSU! Yıl ve gün LİSTESİ açıklandı!
EYT'de zaman gittikçe daralıyor. Bakan Bilgin açıklamasında, "Bilgin, "EYT teklifi aralıkta TBMM'ye gelecek ve 2023'te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'den kimler yararlanacak? Eksik primler nasıl tamamlanacak? İşte detaylar!
EYT ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Bakan Bilgin, 1.5 milton kişinin hemen, kalanların ise şartları sğlandığında emekli olacağını ifade etti. Bilgin, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler." dedi. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li sayılacak? İşte EYT'den yararlanma şartları haberimizde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için ilk kez tarih ve rakam vermişti. Bilgin, "EYT teklifi aralıkta TBMM'ye gelecek ve 2023'te uygulanacak. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" demişti.
Bilgin EYT düzenlemesinin herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu belirterek, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" dedi.