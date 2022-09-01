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Haberler Ekonomi Akaryakıt'a 3 indirim birden! 📢 Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! ⛽ Son 28 ayın düşüşü! Cuma gece yarısı...

Akaryakıt'a 3 indirim birden! 📢 Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! ⛽ Son 28 ayın düşüşü! Cuma gece yarısı...

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor. Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. Yarın gece yarısından geçerli olmak üzere ise benzin ve motorinde indirim bekleniyor. Peki, benzine indirim var mı? Akaryakıt indirimi ne zaman? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
01.09.2022 22:49 - Son Güncelleme: 01.09.2022 22:49
Akaryakıt’a 3 indirim birden! Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! Son 28 ayın en uzun düşüşü! Cuma gece yarısı...

Üst üste yapılan zamların ardından araç sahiplerine sevindirici haber benzin fiyatlarındaki indirim ile geldi. İşt benzin indirimi ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akaryakıt’a 3 indirim birden! Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! Son 28 ayın en uzun düşüşü! Cuma gece yarısı...

3'LÜ İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Eylül Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim gelmesi bekleniyor. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor.

Akaryakıt’a 3 indirim birden! Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! Son 28 ayın en uzun düşüşü! Cuma gece yarısı...

BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıt’a 3 indirim birden! Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! Son 28 ayın en uzun düşüşü! Cuma gece yarısı...

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

Akaryakıt’a 3 indirim birden! Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! Son 28 ayın en uzun düşüşü! Cuma gece yarısı...

LİTRE FİYATI 20 TL'YE KADAR İNDİ

İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar geriledi.

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