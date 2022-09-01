Akaryakıt'a 3 indirim birden! 📢 Araç sahipleri zil takıp oynayacak! Güncel LPG, Benzin, Motorin fiyatları! ⛽ Son 28 ayın düşüşü! Cuma gece yarısı...

3'LÜ İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Eylül Cuma gece yarısı motorinde ortalama 2 lira, benzinde ise 1 lira 25 kuruş civarlarında indirim gelmesi bekleniyor. LPG'de ise indirim için hafta başı işaret ediliyor.