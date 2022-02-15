AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

SAĞLIK ÇALIŞANLARI FEDAKARCA ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI GÖRMEK İSTİYOR

Durmuş, yaptığı açıklamada, "Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı.