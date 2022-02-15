AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.
15.02.2022 11:38
- Son Güncelleme: 15.02.2022 11:38
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Elitaş konuya ilişkin açıklamasında, "Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.
Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir.