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Haberler Ekonomi AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.

15.02.2022 11:38 - Son Güncelleme: 15.02.2022 11:38
AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Elitaş konuya ilişkin açıklamasında, "Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.

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AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Başkanı Durmuş'a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

SAĞLIK ÇALIŞANLARI FEDAKARCA ÇALIŞMALARININ KARŞILIĞINI GÖRMEK İSTİYOR
Durmuş, yaptığı açıklamada, "Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı.

AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir.

AK Parti’den sağlıkçılara zam açıklaması: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde!

Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır" dedi.

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