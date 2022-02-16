Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarında indirim! 25 TL’ye düştü! Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatları...

Tüm illerden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerindeki KDV indirimini duyurmasının ardından zincir marketlerden peşpeşe açıklamalar geldi. İndirimli fiyatların etiketlere nasıl yansıdığını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı ve Carrefoursa, Migros, Tarım kredi market fiyatlarını araştırmaya başladı. Kırmızı ve beyaz et, süt, bakliyat fiyatlarının Carrefoursa, Migros, Tarım kredi marketlerde ne kadar olduğunu haberimizden inceleyebilirsiniz. Marketlere göre değişmekle birlikte bazı ürün gruplarında indirim olduğu dikkat çekiyor, beyaz ette 25 TL'ye kadar düşen fiyatlar ön plana çıkıyor.