500 TL'den 25 bin TL'ye kadar verilecek! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! Bayram havası estirecek gelişme yaşandı!
Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında adeta yeni bir yarışa girdi. %0 faiz oranları ile birçok kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler için yüksek oranda ve uygun ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor. ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere birçok banka; Teknosa, Vatan Bilgisayar, İstikbal Mobilya, Trendyol, Hepsiburada, N11 gibi sayısız firma üzerinden yapılacak tüm alışverişler için özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alışveriş kredileri...
26.11.2021 15:23
- Son Güncelleme: 26.11.2021 15:23
15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek kişiler için cazip faiz oranları ile sunulacak.