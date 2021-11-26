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Haberler Ekonomi 500 TL'den 25 bin TL'ye kadar verilecek! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! Bayram havası estirecek gelişme yaşandı!

500 TL'den 25 bin TL'ye kadar verilecek! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! Bayram havası estirecek gelişme yaşandı!

Bankalar alışveriş kredisi kampanyalarında adeta yeni bir yarışa girdi. %0 faiz oranları ile birçok kurumsal mağazadan yapılacak alışverişler için yüksek oranda ve uygun ödeme koşullarında alışveriş kredileri sunuluyor. ING Bank, Fibabanka, Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere birçok banka; Teknosa, Vatan Bilgisayar, İstikbal Mobilya, Trendyol, Hepsiburada, N11 gibi sayısız firma üzerinden yapılacak tüm alışverişler için özel faizsiz ve masrafsız krediler sunuyor. İşte en hesaplı alışveriş kredileri...

takvim.com.tr
26.11.2021 15:23 - Son Güncelleme: 26.11.2021 15:23
Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar verilecek!

FİBABANKA FAİZSİZ BEYAZ EŞYA KREDİSİ VERİYOR

3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ile en hesaplı alışveriş kredisi fırsatlarını sunan Fibabanka, beyaz eşya ve elektronik alışverişlerinde geçerli faizsiz finansman seçeneklerini tüm vatandaşlara sunuyor.

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Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar verilecek!

Bosch Alışveriş Kredisi kampanyası kapsamında sunulacak kredi ile 250 TL'den 40 bin TL'ye kadar kredi miktarını Bosch mağazalarından yapılacak alışverişlerde tüm vatandaşların kolayca kullanması sağlanacak.

Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar verilecek!

15 aya kadar vadelerle faizsiz olarak sunulan kredi, 36 aya kadar vade seçeneklerini tercih edecek kişiler için cazip faiz oranları ile sunulacak.

Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar verilecek!

Ayrıca söz konusu krediden tüm vatandaşların faizsiz, masrafsız, kredi tahsis ücreti ve sigorta bedeli olmadan yararlanması sağlandı.

Bayram havası estirecek gelişme yaşandı! Telefon, beyaz eşya, mobilya alacaklara faizsiz kredi müjdesi! 500 TL’den 25 bin TL’ye kadar verilecek!

Fibabanka Bosch Alışveriş Kredisi dışında; Siemens, Profilo, Beko ve Arçelik başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen beyaz eşya mağazalarında geçerli olmak üzere benzer alışveriş kredisi kampanyalarına da imza atıyor.

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