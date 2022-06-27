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Haberler Ekonomi 2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

2022 yılında İŞKUR bekçi alımı iş ilanlarını güncelledi. Buna göre 3 ilde en az ilkokul mezunu alım yapılacak. Ayrıca bu yıl EGM bünyesine de bekçi alımları gerçekleştirilecek. Sınava çok kısa bir süre kaldı. Giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte heyecan arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda bekçilerin maaşlarına zam yapıldı. Bu doğrultuda bekçilerin maaşları 6 bin 535 TL ile 7 bin 707 TL arasında! İŞKUR ile işe alınacaklar ise maaşları değişiyor. İşte 2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı...

27.06.2022 11:20 - Son Güncelleme: 27.06.2022 11:20
2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

İŞKUR bekçi alımı başlerken Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı için de sınav heyecanı yaşanıyor. Türkiye'de binlerce kişi hem İŞKUR vasıtasıyla hem de EGM aracılığı ile çarşı ve mahalle bekçisi olabiliyor. EGM Bekçilik sınavı için geri sayım devam ediyor. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak isteyenler 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuru yapmıştı şimdi gözler sınav gününde. Bir yandan da İŞKUR tarafından yeni bekçi alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar...

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2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

Her yıl yüzbinlerce iş arayana destek olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yıl da güncel iş ilanları ile genç yaşlı her kesimden vatandaşa iş buluyor.

2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

Bekçi alım ilanı merakla bekleniyordu. Başvurular başladı. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar Ankara, Edirne ve Kocaeli'ndeki çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanlarına başvuru yapabilecek.

2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

İŞKUR bekçi alımı iş ilanları görseldeki gibidir. Detaylar için İŞKUR'un sitesine göz atabilirsiniz.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

Öte yandan EGM bekçilik sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

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