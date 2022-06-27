2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!

İŞKUR bekçi alımı başlerken Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı için de sınav heyecanı yaşanıyor. Türkiye'de binlerce kişi hem İŞKUR vasıtasıyla hem de EGM aracılığı ile çarşı ve mahalle bekçisi olabiliyor. EGM Bekçilik sınavı için geri sayım devam ediyor. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak isteyenler 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuru yapmıştı şimdi gözler sınav gününde. Bir yandan da İŞKUR tarafından yeni bekçi alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar...