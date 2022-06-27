2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı: 18-45 yaş arası! 81 ilde... 7 bin 707 TL maaşla bekçi alımı yapılıyor!
2022 yılında İŞKUR bekçi alımı iş ilanlarını güncelledi. Buna göre 3 ilde en az ilkokul mezunu alım yapılacak. Ayrıca bu yıl EGM bünyesine de bekçi alımları gerçekleştirilecek. Sınava çok kısa bir süre kaldı. Giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte heyecan arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda bekçilerin maaşlarına zam yapıldı. Bu doğrultuda bekçilerin maaşları 6 bin 535 TL ile 7 bin 707 TL arasında! İŞKUR ile işe alınacaklar ise maaşları değişiyor. İşte 2022 EGM-İŞKUR çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanı...
İŞKUR bekçi alımı başlerken Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bekçi alımı için de sınav heyecanı yaşanıyor. Türkiye'de binlerce kişi hem İŞKUR vasıtasıyla hem de EGM aracılığı ile çarşı ve mahalle bekçisi olabiliyor. EGM Bekçilik sınavı için geri sayım devam ediyor. En az 6.535 lira maaşla meslek sahibi olmak isteyenler 28 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında başvuru yapmıştı şimdi gözler sınav gününde. Bir yandan da İŞKUR tarafından yeni bekçi alım ilanı yayımlandı. İşte detaylar...
Her yıl yüzbinlerce iş arayana destek olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yıl da güncel iş ilanları ile genç yaşlı her kesimden vatandaşa iş buluyor.
Bekçi alım ilanı merakla bekleniyordu. Başvurular başladı. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olanlar Ankara, Edirne ve Kocaeli'ndeki çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanlarına başvuru yapabilecek.
İŞKUR bekçi alımı iş ilanları görseldeki gibidir. Detaylar için İŞKUR'un sitesine göz atabilirsiniz.