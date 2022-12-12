Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Maddi olarak zorluk yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aaile destek yardımı geliyor. Uygulama kapsamında aylık 850-1250 liraya kadar olan nakit destek devlet tarafından ödeniyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Peki, aile destek ödemelerinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!