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Haberler Ekonomi Ailelere PTT'den 950 TL ödeme! 7'den 70'e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Ailelere PTT'den 950 TL ödeme! 7'den 70'e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yardım ödemeleri Aralık ayında da sağlanmaya devam ediyor. Hane geliri düşük olan kişiler özellikle Aile Bakanlığı tarafından yapılan desteklere başvuru yapıyor. Bakanlık, her aileye 12 aylık bir süreçte ayda 850-1.250 TL arası ödeme tahsis ediyor. Bu tutar da yıllık toplamda 10.200 TL ile 15.000 TL gibi bir rakama denk geliyor. Peki, bu destekten nasıl faydalanırız? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
12.12.2022 10:30 - Son Güncelleme: 12.12.2022 10:30
Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Maddi olarak zorluk yaşayan, dar gelirli vatandaşlara devlet önlem amaçlı destek sağlıyor. Devletin sağladığı en önemli desteklerden biri olan ve vatandaşlar tarafından oldukça araştırılan ödemelerin başında aaile destek yardımı geliyor. Uygulama kapsamında aylık 850-1250 liraya kadar olan nakit destek devlet tarafından ödeniyor. Ödemeler düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor. Peki, aile destek ödemelerinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar!

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Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere aile destek ödemesi yapılıyor. Bu destek programı için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Başvurunuzun onaylanması durumunda 12 ay boyunca aylık 850 ile 1.250 lira destek sağlanacak.

Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

15.000 TL'YE KADAR ÇIKTI

Her aileye 12 aylık süreç boyunca ayda 850 ila 1.250 TL ödeme aktif ediliyor. Bu tutar yıllık toplamda 10.200 TL ila 15.000 TL gibi bir rakama eşit geliyor.

Ailelere PTT’den 950 TL ödeme! 7’den 70’e başvuran 12 AY boyunca alacak! Yılbaşından önce hesaplara yatıyor! TC Kimlik sonu 2,4,6,8 olanlar...

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) ve Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı: 1.250 TL

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