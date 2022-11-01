Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Devlet tarafından sağlanan yardımlar arasında yer alan Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Peki, Kasım ayı Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!