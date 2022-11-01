Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet'ten müracaat eden PTT'den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet'ten müracaat eden PTT'den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Devlet tarafından dar gelirli ailelere yardımlar sağlanmaya devam ediliyor. Bunlardan biri de aile destek paketi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan yardımların tutarı 450 TL - 600 TL'den 850 - 1.250 TL'ye yükseltildi. Kasım ayının gelmesiyle birlikte zamlı ödemelerin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, Kasım ayı Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
01.11.2022 16:27 - Son Güncelleme: 01.11.2022 16:27
Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Devlet tarafından sağlanan yardımlar arasında yer alan Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Devlet dar gelirli ailelere birçok alanda yardım ödemesi yapıyor. Bunlardan biri de Aile Destek Programı olarak biliniyor. Peki, Kasım ayı Aile destek paketi ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı aile destek ödemelerine nasıl başvurulur? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Ailelere 850 TL destek ödemesi! e-Devlet’ten müracaat eden PTT’den teslim alacak! TCKN 0,2,4,6,8 olanlar dikkat! On iki ay süresince...

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

SON DAKİKA