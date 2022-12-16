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Haberler Ekonomi Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT'den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT'den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

Dar gelirli aileler için devlet tarafından birçok yardım ödemesi yapılıyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte tüketim destekleri ön plana çıkmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinin verileceğinin açıklanmasının ardından başvurular ve şartlar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2.500 TL nakit parayı PTT'den anında çekebiliyorsunuz, faturanızı yanınızda getirmeniz yeterli oluyor. Faturasını ödemekte zorlananlar bu destek ile bütçesini koruyabiliyor. Peki kimler doğalgaz desteği alabilir? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
16.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:24
Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT’den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

Ülkemizde bazı dönemlerde kış oldukça soğuk ve sert geçiyor. Bu kapsamda vatandaşın gündeminde ise doğalgaz desteği başvuruları yer alıyor. Dar gelirli aileler doğalgaz desteğiyle rahat nefes alıyor. Peki, başvuru şartları neler, kimler yararlanacak? İşte detaylar!

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Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT’den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

DOĞALGAZ YARDIMI ARALIK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Doğalgaz fatura yardımı ödemeleri henüz başlamadı. Kasım ayında başlayan başvurular sonrasında ödeme tarihleri bekleniyor. Geçtiğimiz ay ikinci hafta ödenmeye başlayan doğalgaz tüketim yardımının bu ay da yine aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT’den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT’den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Dün ki Kabine Toplası'nda ardından destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT’den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

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