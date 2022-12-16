Ailelere 2.500 TL ödeme! Yeni yıl gelmeden PTT'den verilecek! O çizelgede olanların hesap kartına yatıyor! TCKN ve abonelik ile gelene...
Dar gelirli aileler için devlet tarafından birçok yardım ödemesi yapılıyor. Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte tüketim destekleri ön plana çıkmaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere doğalgaz desteğinin verileceğinin açıklanmasının ardından başvurular ve şartlar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2.500 TL nakit parayı PTT'den anında çekebiliyorsunuz, faturanızı yanınızda getirmeniz yeterli oluyor. Faturasını ödemekte zorlananlar bu destek ile bütçesini koruyabiliyor. Peki kimler doğalgaz desteği alabilir? İşte merak edilenler!
16.12.2022 10:24 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:24
Ülkemizde bazı dönemlerde kış oldukça soğuk ve sert geçiyor. Bu kapsamda vatandaşın gündeminde ise doğalgaz desteği başvuruları yer alıyor. Dar gelirli aileler doğalgaz desteğiyle rahat nefes alıyor. Peki, başvuru şartları neler, kimler yararlanacak? İşte detaylar!
Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.