Vav TV İzle
Haberler Ekonomi SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.17 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
16.12.2022 10:47 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:47
SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

Milyonların geliri yeni yılla birlikte artıyor. Yeni yıla yeni maaşla başlayacak kesimlerden birini de emekliler oluşturuyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşti. Geriye tek veri kaldı. Bu veri de 3 Ocak'ta belli olacak.

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

YENİ ANKET GELDİ

Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek.

SON DAKİKA