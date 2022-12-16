SSK VE BAĞ-KUR’LUYA YENİ MAAŞ HESABI! Ocak zammı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık
Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ankette 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.17 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...
16.12.2022 10:47 - Son Güncelleme: 16.12.2022 10:47
YENİ ANKET GELDİ
Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin son ipucu geldi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 918 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 491 liraya yükselecek.