Ailelere 1.150 TL ödeme yapılacak! e-Devlet’ten başvur PTT’den paranı al! Aile Bakanlığı duyurdu: Herkes hesabını kontrol etsin!

114 MİLYON LİRA ÖDEDİK

Bakan Yanık, Doğal gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında birinci ödeminde 331 bin 46 hak sahibi vatandaşa 114 milyon 257 bin 667 lira tutarında ödeme yapıldığını söyledi. Yanık, "Müracaatlar oldukça yüksek. Öncelikli olarak inceleme ve değerlendirme doğrudan doğruya sistem üzerinden yapılıyor. Kişi müracaat ediyor. Taşınır taşınmaz mal varlığı, değerlendirmesi yapılıp ona göre sisteme alınıyor. İlk etapta inceleme ve ayıklama yapıldıktan sonra arkadaşlarımız eğer ihtiyaç görüyorlarsa yerinde inceleme yapıyorlar" ifadelerini kullandı.