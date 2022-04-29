Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz
Bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gereksinim sahiplerine yayılan elektrik faturası desteği hizmetinde düzenlemeye gidildiği açıklandı. Bakanlık, yaptığı yeni düzenlemeler ile birlikte, söz hususu hizmetin kapsamının genişletildiğini bildirdi. İşte bakanlığın elektrik faturası desteğine dair haberin ayrıntıları
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara, mağduriyet yaşadıkları kategorilere göre farklı tutarlarda ve farklı içeriklerde sosyal yardım hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili grupta yer alan vatandaşlara sunulan sosyal yardım hizmetlerinden birisi de elektrik faturası desteğidir.
Elektrik faturası desteği, bir süredir Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahiplerine sunduğu hizmetlerden biridir. PTT şubeleri aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılan bu yardım modelinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Engelli bir vatandaşın çağrısı üzerine yeniden düzenlenen yardım modelinin kapsamında değişikliğe gidildiği bildirildi.
Elektrik Faturası Yardımının Kapsamı Genişletildi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu ilgili belgeler aracılığı ile kanıtlayabilen vatandaşlara, birçok farklı alanda yardım hizmeti sunmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan elektrik faturası desteği hizmetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığını açıklayan yetkili isimler, nisan ayının sonu itibari ile yüzde 70 ve üzeri oranlarda engelli olan ve evden, cihazlara bağlı olarak tedavi gören vatandaşlara da elektrik faturası desteğinin verileceğini bildirdiler.