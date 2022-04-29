Ailelere 103 TL, 137,33 TL, 171,67 TL ve 206 TL para yardımı yapılıyor! PTT şubelerinden anında alabilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getiren kamu kurumlarından birisi olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan vatandaşlara, mağduriyet yaşadıkları kategorilere göre farklı tutarlarda ve farklı içeriklerde sosyal yardım hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili grupta yer alan vatandaşlara sunulan sosyal yardım hizmetlerinden birisi de elektrik faturası desteğidir.