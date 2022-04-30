44, 45 - 55-58 yaşa gelmeden emeklilik! En erken ne zaman emekli olurum? Tabloya bak hesabını yap! 4999 günden fazla primi olan yaşadı!
Emekli olmak amacıyla yaş koşulu getirilmesinin sonrasında SGK doğrultusundan yayımlanan yıpranma payı listesi daha da öndem kazanmıştı. Tehlikeli meslekler olarak kabul edilen mesleklere oluşturulan planlama ile erken emekli olma hakkı tanınmıştı. Yıpranma hakkı ile emeklilik vatandaşlar doğrultusundan en çok aratılan konuların başında geliyor. Peki, erken emekli eden meslekler hangileri? En erken ne zaman emekli olurum?
Erken emekli olabilmek milyonlarca çalışanın her zaman hayali olmaktadır. Bu anlamda erken emeklilik her vakit mühim konular arasında yer almıştır. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar fiili hizmet vakti zammı ya da bir diğer adıyla yıpranma hakkı ile erken emekli olabiliyor. Fazla çalışma imkanı olmayanlar için 10 yıl primle emeklilik formülü devreye giriyor. Üstelik bu süre borçlanmayla da tamamlanabiliyor. Peki, en erken kaç yaşında emekli olunur? İşte merak edilen detaylar!
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor. Nasıl mı? Anlatayım. Kanunda fiili hizmet süresi zammı olarak geçen, kamuoyunda ise 'yıpranma hakkı' olarak tanınan uygulama; çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu mesleği kapsıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit kazanıyor.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve evveline ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan bireylerin 3600 günden emekli olması söz hususu değildir.