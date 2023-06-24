Aileler başvuruyor paralar öğrencilere bağlanıyor! Evladı olanlara Aile Bakanlığı'ndan ödeme müjdesi! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...
Çocuk Destek Bileşeni kapsamında yapılan ödemeler, çocuk sayısına bağlı olarak farklı miktarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda, 1-2 çocuklu hanelere aylık 350 TL, 3 çocuklu hanelere aylık 450 TL, 4 çocuklu hanelere aylık 550 TL ve 5 ve daha fazla çocuklu hanelere aylık 650 TL ilave destek sağlanmaktadır. Bu ödemeler, ailelerin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamalarına ve daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında evladı olan ailelere de ödeme yapılıyor. Buna göre 1-2 çocuklu aileler 350 TL, 3 çocuklu aileler 450 TL, 4 çocuklu aileler 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu aileler de 650 TL ilave destek alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler PTT'den veriliyor. Ancak başvurulması ve başvurunın kabul edilmesi şartı aranılıyor. Peki "Çocuk Destek Bileşeni" nedir, kimler başvurabilir, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
Yeni sosyal yardımlara geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklendi. İhtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısına göre ödeme yapılacak. Başvurup şartları sağlayanlar her ay düzenli ödemelerini alıyor. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise Çocuk Destek Bileşeni hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, şartları neler?