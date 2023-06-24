Aileler başvuruyor paralar öğrencilere bağlanıyor! Evladı olanlara Aile Bakanlığı’ndan ödeme müjdesi! 1-2 çocuğa 350 TL harçlık! Anaokulu, ilkokul...

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında evladı olan ailelere de ödeme yapılıyor. Buna göre 1-2 çocuklu aileler 350 TL, 3 çocuklu aileler 450 TL, 4 çocuklu aileler 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu aileler de 650 TL ilave destek alabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler PTT'den veriliyor. Ancak başvurulması ve başvurunın kabul edilmesi şartı aranılıyor. Peki "Çocuk Destek Bileşeni" nedir, kimler başvurabilir, şartları neler? İşte tüm merak edilenler...